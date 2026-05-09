Beratung im Kreis Esslingen: Wenn Eltern süchtig sind – „Thema muss raus aus der Tabuzone“

Viele Kinder wachsen in einer suchtbelasteten Familie auf. Die Folgen des Erlebten prägen sie ihr Leben lang. Hier finden Betroffene im Kreis Esslingen Hilfe.
Mit mindestens einem suchtkranken Elternteil aufzuwachsen, ist für viele Kinder und Jugendliche in Deutschland Realität. Bundesweit wird ihre Zahl auf etwa drei Millionen geschätzt, in Baden-Württemberg auf rund 150 000. Für die Heranwachsenden ist diese Situation eine große Belastung – und ein großes Risiko, sagt Katrin Janssen, die Leiterin der Beratungsstelle Sucht und Prävention, einem Angebot in Trägerschaft des Landkreises Esslingen und des Kreisdiakonieverbands.