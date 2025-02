Diese heilige Nacht, auch bekannt als die „Nacht der Vergebung“ oder „Nacht der Befreiung“, fällt auf die Nacht vom 14. auf den 15. Tag des Monats Schaʿbān im islamischen Mondkalender.

Spirituelle Bedeutung

Berat Kandili hat eine tiefe spirituelle Bedeutung für gläubige Muslime. Es wird angenommen, dass in dieser Nacht Allah besonders barmherzig ist und die Möglichkeit zur Vergebung von Sünden bietet. Viele Gläubige nutzen diese Zeit für intensive Gebete, Selbstreflexion und die Bitte um Vergebung.

Traditionen und Bräuche

In vielen islamischen Ländern, insbesondere in der Türkei, werden die Minarette der Moscheen in dieser Nacht festlich beleuchtet, was der Nacht ihren Namen „Kandil“ (Öllampe) gibt. Gläubige versammeln sich in Moscheen zu gemeinsamen Gebeten und Gottesdiensten.

Viele Muslime praktizieren in dieser Nacht besondere Formen der Anbetung:

Fasten am Tag vor Berat Kandili

Intensive Gebete (Nawafil) und Koranrezitationen

Bittgebete (Duʿāʾ) für sich selbst und andere

Besuch von Friedhöfen, um verstorbener Angehöriger zu gedenken

Spenden an Bedürftige

Verbindung zum Ramadan

Berat Kandili wird oft als spirituelle Vorbereitung auf den Ramadan gesehen. Der Fastenmonat beginnt etwa zwei Wochen nach Berat Kandili und ist eine Zeit der spirituellen Erneuerung, Entsagung und Selbstdisziplin. Viele Muslime nutzen die Nacht, um sich innerlich auf den Ramadan einzustimmen, ihre religiösen Pflichten zu intensivieren und sich auf die kommenden Wochen des Fastens vorzubereiten.

