Mit unseren Schlafsachen durch den Alltag? Dieser Traum ist nun tatsächlich Realität geworden. Denn Pyjama-Hosen und -Shorts liegen absolut im Trend. Die lässigen Hosen werden vor allem mit edlen Pieces wie Blusen und Westen kombiniert. Wie stylisch das aussehen kann, zeigen uns zahlreiche Fashionistas auf Instagram.

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin und Mode-Influencerin Liz Kaeber (31) hat ihren Instagram-Followern luftig leichte Styling-Inspiration geliefert. Zu einem weißen, rückenfreien Neckholder-Top stylte sie eine weite, weiße Pyjama-Stoffhose mit dezenten Streifen in Schwarz. Für edle Vibes sorgten schwarze Pantoletten mit geflochtenem Muster, eine schwarze Henkeltasche und große Statement-Ohrringe mit schwarz-weißen Blüten.

Pyjama von oben bis unten

Die ehemalige "GNTM"-Kandidatin und Model Serlina Hohmann etwa präsentiert auf ihrem Instagram-Kanal einen Kopf-bis-Fuß-Pyjama-Look. Zum hellblau-weiß-gestreiften Hemd mit Knopfleiste kombinierte sie die dazu passende Shorts - aber auch eine XXL-Korbtasche mit braunen Henkeln und geflochtene Sandalen in Schwarz. Ihre blonden Haare ließ sie offen und glatt. Dazu setzte sie auf natürliches Make-up und rosafarbenen Lippenstift.

Aber auch in den großen Modehäusern wie Versace ist der Pyjama-Trend längst angekommen. Auf dem Instagram-Account des Luxuslabels von Donatella Versace (69) ist etwa ein pink-weißer Pyjama-Look zu finden. Das Model zeigt sich in einer glänzenden Seiden-Shorts, zu der es einen ebenfalls rosa-weiß-karierten Blazer, eine weiße Henkeltasche und rosafarbene Riemchen-Pumps kombinierte.

Besonders fündig wird man derzeit auch bei Alberta Ferretti. Die aktuelle Kollektion besteht vornehmlich aus gestreiften Stoffhosen mit Gürtel und farblich dazu passenden Hemden und Blusen. In Sachen Farbe setzen Designer aktuell überwiegend auf Pastellfarben, etwa Gelb, Blau, aber auch Flieder und Grün - das schreit nach Sommer!

Unser Styling-Tipp: Auf die richtigen Accessoires setzen - und damit nicht sparen. Ketten, Sonnenbrillen, Haartücher, Armbänder, Uhren, Handtaschen - hier gilt das Motto "More is more".