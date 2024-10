Benzin und Diesel: Kraftstoffpreise gesunken - Behörde empfiehlt App-Nutzung

1 Ein Auto fährt am frühen Morgen an der Zapfsäule einer Tankstelle vorbei. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Was kostet ein Liter Sprit? Wer die Straßen entlangfährt, dem fallen immer mal wieder die Preistafeln der Tankstellen auf. Zuletzt dürften die Angaben die Laune eher gehoben haben.











Bonn - Die Preise für Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. Kostete ein Liter Superbenzin der Sorte E5 Anfang Juli im bundesweiten Schnitt noch rund 1,84 Euro, so waren es Ende September nur noch 1,70 Euro, wie das Bundeskartellamt in Bonn mitteilte. Der Preis für Diesel sackte im selben Zeitraum von durchschnittlich 1,68 Euro auf 1,54 Euro ab.