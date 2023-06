1 Die Preise für Diesel und für Super E10 haben ein Rekordniveau erreicht. Foto: dpa/Carsten Koall

An den Märkten steigen die Preise rasant. Es ist kein Zufall, dass dies Deutschland besonders trifft.









Stuttgart - Jetzt also auch das Benzin: Nach der Rekordjagd am Gas- und am Strommarkt sind nun auch Preise für Kraftstoffe so hoch wie nie zuvor. Bereits vor einiger Zeit erreichte Diesel einen Rekordpreis, nun folgte das Superbenzin der Sorte E10. Für die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine zahlen die Autofahrer somit schon jetzt einen Preis, denn eine mögliche Verschärfung der Krise könnte auch Auswirkungen auf Lieferungen durch den wichtigen Ölproduzenten Russland haben.