Benningen: Technofestival lockt über 1000 Besucher – Vereine profitieren

6 Gute Stimmung bei DJs und Techno-Fans in Benningen. Foto: avanti/Ralf Poller

Zur dritten Ausgabe des Haus-am-See-Festivals in Benningen (Kreis Ludwigsburg) sind nach Veranstalterangaben gut 1300 bis 1400 Menschen gekommen. Das Open-Air-Event musste wegen des Hochwassers verschoben werden. Ein Plan für 2025 steht schon.











„Wir sind sehr zufrieden, wie das Festival dieses Jahr lief“, sagt René Vogel. Er ist Hauptorganisator des Haus-am-See-Festivals in Benningen. Gut 1300 bis 1400 Techno-Fans sind laut Vogel am Samstag an das Haus am See beim Fischereiverein Benningen geströmt und haben dort von 12 bis 24 Uhr eine Techno-Party gefeiert. Auf den zwei Bühnen traten insgesamt zwölf Acts auf.