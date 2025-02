5 Der BMW durchbrach eine Leitplanke und landete in einer Wiese. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Am späten Freitagabend kommt ein BMW-Fahrer bei Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) von der Fahrbahn ab und durchbricht eine Leitplanke und überschlägt sich. Mehrere Personen werden verletzt.











Link kopiert



Mehrere Verletzte und ein Totalschaden am Fahrzeug sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Freitagabend bei Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.