Benningen am Neckar

Grausige Entdeckung in Benningen am Neckar: Passanten haben einen 61-Jährigen gefunden, der leblos in der Neckargasse lag. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sucht Zeugen.

Benningen am Neckar - In Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) haben Passanten einen 61 Jahre alten Mann leblos aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, entdeckten die Passanten den 61-Jährigen kurz nach 17 Uhr in der Neckargasse liegend. Der herbeigerufene Notarzt versuchte noch, den Mann zu reanimieren, doch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Bislang gibt es keine Hinweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuten.

Zeugen, die Hinweise zu dem 61-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.