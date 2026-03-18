Bennett aus Waiblingen: Forschungsprojekt in Wales – Hoffnung für lebensgefährlich erkrankten Buben

Bennett aus Waiblingen leidet an lebensgefährlichen Anfällen. Dank Spenden kann der Elfjährige nun an einem Forschungsprojekt in Cardiff teilnehmen, das Hoffnung auf Besserung gibt.
Bennett liebt Lego, Puzzles und Autos – das hat der Elfjährige aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit vielen Altersgenossen gemeinsam. Doch wegen einer seltenen Chromosomenstörung, dem 1q21.1-Duplikationssyndrom, ist der Alltag von Bennett und seinen Eltern Carmen und Jan Klaus völlig anders als der einer deutschen Durchschnittsfamilie. Denn die Erkrankung löst bei Bennett heftige, meist nächtliche Krampfanfälle aus, die lebensgefährlich sind.