Bennett aus Waiblingen: Forschungsprojekt in Wales – Hoffnung für lebensgefährlich erkrankten Buben

Bennett aus Waiblingen leidet an lebensgefährlichen Anfällen. Dank Spenden kann der Elfjährige nun an einem Forschungsprojekt in Cardiff teilnehmen, das Hoffnung auf Besserung gibt.

Bennett liebt Lego, Puzzles und Autos – das hat der Elfjährige aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) mit vielen Altersgenossen gemeinsam. Doch wegen einer seltenen Chromosomenstörung, dem 1q21.1-Duplikationssyndrom, ist der Alltag von Bennett und seinen Eltern Carmen und Jan Klaus völlig anders als der einer deutschen Durchschnittsfamilie. Denn die Erkrankung löst bei Bennett heftige, meist nächtliche Krampfanfälle aus, die lebensgefährlich sind.

Aber nun gibt es Hoffnung: Mit viel Engagement und tatkräftiger Unterstützung Dritter haben Carmen und Jan Klaus in den vergangenen Monaten knapp 90 000 Euro gesammelt. Das Geld fließt in ein Projekt der Universität Cardiff, wo der Mediziner Yasir Syed und weitere Wissenschaftler zu Bennetts seltener Krankheit forschen. Stark vereinfacht ausgedrückt: Das internationale Forschungsteam in Wales stellt zunächst mit Stammzellen aus Bennetts Blut eine Art zweites, ausgelagertes Mini-Gehirnmodell her.

„Daran kann man dann erkennen, wo genau die Probleme bei Bennett liegen, beziehungsweise inwiefern sich Bennetts Gehirn von dem eines gesunden Kindes unterscheidet“, erklärt Carmen Klaus. Mit dieser Information, so die Hoffnung, können Bennetts behandelnde Neurologen besser einschätzen, welche Medikamente passend für ihn sind. „Das verhindert, dass er weiter wie ein menschliches Versuchskaninchen ein Medikament nach dem anderen an sich austesten muss“, sagt Bennetts Mutter. Im Lauf der Jahre hat Bennett unzählige Medikamente genommen, die nur kurz Wirkung zeitigten und oft schlimme Nebenwirkungen auslösten.

Medikamente sind in Bennetts Alltag allgegenwärtig (Archivbild). Foto: Gottfried Stoppel

In den Osterferien reist die Familie Klaus nach Wales. Am 31. März um 9 Uhr hat Bennett seinen Termin an der Uni Cardiff. Es wird ein langer und anstrengender Tag werden, an dem Bennett verschiedene Tests im Bereich Koordination und Bewegung absolvieren muss. Und die Forschenden werden eine Blut- sowie eine Speichelprobe bei ihm nehmen. Auch Jan und Carmen Klaus müssen eine Speichelprobe abgeben. Bilder von Bennetts Gehirn mittels Magnetresonanztomographie (MRT) und Magnetoenzephalographie (MEG) können aufgrund seines Herzschrittmachers nicht erstellt werden. Das Gerät wurde ihm als Dreijährigem nach einem Herzstillstand eingesetzt.

„Unsere große Hoffnung: Neue Medikamente gegen Bennetts Krankheit“

Im Laufe dieses Jahres wird Bennetts Ersatz-Gehirn in Cardiff gezüchtet – zusammen mit acht weiteren von teils ebenfalls erkrankten, teils gesunden Kindern, mit denen die Forschenden Vergleiche ziehen können. „Im zweiten Schritt würden an diesem Mini-Gehirn aktuell schon anderweitig zugelassene Medikamente getestet werden. Es könnte sich ein Stoff finden, der zum Beispiel bisher für die Behandlung von Alzheimer zugelassen ist. Aber im Labor stellt sich vielleicht plötzlich heraus, dass er auch gegen die Symptome der 1q21.1 Mikroduplikation hilft. Das müsste natürlich dann noch in weiteren Tests bestätigt werden. Aber genau das ist unsere große Hoffnung“, sagt Carmen Klaus.

Dass diese Hoffnung durchaus begründet ist, beweist ein Forschungsprojekt der Berliner Charité. Dort entdeckte ein Forschungsteam mit der Hilfe von Hirn-Organoiden, an denen mehrere tausend bereits zugelassene Wirkstoffe getestet wurden, dass ein Medikament, das überwiegend als Mittel gegen Erektionsstörungen eingesetzt wird, auch die Beschwerden von Patienten mit dem unheilbaren Leigh-Syndrom lindern kann. Dieses löst beispielsweise epileptische Anfälle, Muskelschwäche und Lähmungen aus.

Für die Familie Klaus geht es nach der Reise direkt weiter mit dem Spendensammeln, denn die Tests muss sie zum Teil mitfinanzieren, weshalb weitere rund 90 000 Euro gesammelt werden müssen. Die Vertigo Big Band des Städtischen Orchesters Waiblingen beispielsweise plant für den 2. Mai im Bürgerzentrum Waiblingen ein Benefizkonzert für Bennett.