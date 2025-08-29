Benji und Joel Madden im Interview: Good Charlotte kommen auf jeden Fall nach Deutschland

Vor wenigen Wochen haben Good Charlotte mit ihrem Album "Motel Du Cap" ihr Comeback gefeiert. 2026 soll es damit auf Welttournee gehen. Ein Stopp steht bereits fest: Die Rockband kommt "auf jeden Fall" nach Deutschland, verraten Benji und Joel Madden im Interview.
Good Charlotte haben vor wenigen Wochen "Motel du Cap" veröffentlicht, ihr erstes Album seit sieben Jahren. Jetzt spielen sie zunächst vereinzelte Shows, bevor sie 2026 auf Welttournee gehen wollen. Offiziell angekündigt ist sie zwar noch nicht, doch konkrete Pläne gibt es bereits. "Deutschland steht ganz oben auf der Liste", sagt Leadsänger Joel Madden (46) im Interview mit spot on news. Gemeinsam mit Zwillingsbruder Benji Madden spricht er darüber, wie sich das Tourleben für sie verändert hat und ob sie sich vorstellen können, mit 70 Jahren noch Konzerte zu geben.