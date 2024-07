Benji Gregory ist tot : Kinderstar aus Alf stirbt im Alter von 46

1 Benji Gregory in seiner Rolle als Brian in der Sitcom "Alf". Foto: imago/United Archives

Benji Gregory, bekannt durch seine Rolle in der Sitcom "Alf", ist gestorben. Mit nur 46 Jahren wurde der ehemalige Schauspieler tot in seinem Auto gefunden.











Link kopiert



Trauer um Benji Gregory (1978-2024): Der ehemalige Kinderstar, der durch seine Rolle Brian Tanner aus der einst so beliebten Sitcom "Alf" berühmt geworden ist, ist tot. Der Schauspieler ist am 13. Juni tot in seinem Auto auf dem Parkplatz einer Bank in Peoria, im US-Bundesstaat Arizona, gefunden worden. Das hat seine Schwester Rebecca dem US-Promiportal "TMZ" bestätigt. Er war gerade einmal 46 Jahre alt.