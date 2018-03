Benjamin Pavard zum FC Liverpool? Auch Jürgen Klopp an VfB-Verteidiger interessiert?

Von red 15. März 2018 - 12:00 Uhr

Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart ist derzeit das Juwel schlechthin bei den Schwaben. Foto: Pressefoto Baumann

Benjamin Pavard ist derzeit die große Nummer beim VfB Stuttgart und steht längst bei vielen Topvereinen in Europa auf der Beobachtungsliste. Nun auch bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool?

Stuttgart - Die Ansage des VfB-Sportchefs war deutlich. „Wir versuchen mit Benjamin Pavard nicht Geld zu machen, sondern ihn so lange wie möglich zu halten. Bei einem Wechsel in der Zukunft geht es nur um absolute Topvereine“, sagte Michael Reschke gegenüber unserer Zeitung.

Mehr zum Thema

Zur Klasse der Topvereine zählt zweifelsohne auch der FC Liverpool um seinen Trainer Jürgen Klopp. In der Premier League erneut auf Champions-League-Kurs, in selbiger noch im Viertelfinale vertreten und auch sonst ein Verein mit gewaltiger Anziehungskraft.

Auch für Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart? Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Klubs aus ganz Europa ein Auge auf den 21-jährigen Franzosen geworfen haben. Zuletzt wurde unter anderem das Interesse der Tottenham Hotspur bekannt.

Benjamin Pavard und die Frage nach dem Preis

Nun also auch der FC Liverpool? Das berichtet zumindest die englische Zeitung „Daily Star“. Das angebliche Interesse kommt jedenfalls nicht überraschend, ist Jürgen Klopp doch ein Kenner der Bundesliga – und der Markt für außergewöhnliche Innenverteidiger überschaubar.

Benjamin Pavard hat sich mit seinen Fähigkeiten längst in diesen Kreis gespielt. Wie lange er noch beim VfB in Stuttgart spielt, wird am Ende sicher auch eine Frage des Preises sein.