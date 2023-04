1 Bei dem Erdbeben in der Osttürkei haben im Februar viele Menschen ihr Zuhause verloren. Zehn Vereine aus Kornwestheim und Ludwigsburg wollen helfen, Wohncontainer zu finanzieren. Foto: dpa/Unal Cam (Archiv)

Bei einer zweitägigen Veranstaltung im Juni sammeln Vereine aus Ludwigsburg und Kornwestheim für die Opfer des Erdbebens in der Türkei.









Bald ist es drei Monate her, dass ein schweres Erdbeben den Osten der Türkei erschüttert und dort viele Menschen obdachlos gemacht hat. Während die Katastrophe bei einigen in den Hintergrund gerückt ist, haben sich zehn Vereine, vorwiegend aus Kornwestheim und Ludwigsburg, zusammengeschlossen, um eine große zweitägige Benefizveranstaltung auf die Beine zu stellen.

Sie soll am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, auf dem Marktplatz von Kornwestheim stattfinden. Federführend bei der Planung sind das Türkische Kulturzentrum Kornwestheim und der Türkische Sportclub (TSC) Kornwestheim. „Das Erdbeben hat uns persönlich sehr betroffen gemacht“, erklärt Hakan Ayan, TSC-Vorstandsvorsitzender und Sprecher des Zusammenschlusses. Viele Vereine hätten schon in den vergangenen Monaten ihren Beitrag geleistet, um Spenden zu sammeln. Als Beispiele nennt Ayan etwa das Benefizturnier des TSC und eine Verkaufsaktion des Kulturzentrums.

Türkische Spezialitäten und ein Kinderprogramm werden vorbereitet

Doch für die Menschen in der Erdbebenregion ist Hilfe weiterhin wichtig. Um für diejenigen, die noch keine feste Unterkunft haben, Wohncontainer mit Betten zu finanzieren, hat sich die große türkische Gemeinschaft in Kornwestheim und Ludwigsburg nun also zusammengetan. Mit der gemeinsamen Aktion soll genügend Geld zusammenkommen, um die Container zur Verfügung stellen zu können. Der Erlös geht an die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD.

Eintritt wird an dem Wochenende im Juni nicht verlangt. Geld soll durch den Verkauf von Speisen und Getränken verdient werden. Die Vereine möchten türkische Spezialitäten wie gefüllte Weinblätter und Teigtaschen vorbereiten. Auf dem Marktplatz werden Biertische und -bänke aufgebaut, an denen sich die Besucher zum Essen und zu Gesprächen niederlassen können. Neben diesen verschiedenen Ständen wird es eine Bühne geben, auf der türkische Gitarrenmusik und andere Folklorestücke dargeboten werden. Menschen, die in der ersten Zeit nach dem Beben in der Region waren, wollen von ihrer Arbeit im Osten der Türkei berichten. Dabei bekommt das Technische Hilfswerk auch die Gelegenheit, für sich und sein Engagement zu werben. Für die Kinder soll eine Hüpfburg angeboten werden. Ein Clown wird die kleinen Besucher mit seinen Scherzen unterhalten. Außerdem wird noch eine Ecke fürs Kinderschminken eingerichtet.

Hunderte Besucher werden erwartet

Voraussichtlich wird die Benefizveranstaltung jeweils um 11 Uhr beginnen und bis zum Abend andauern. Die Vereine rechnen mit mindestens 500 bis 600 Besuchern. Neben den Kornwestheimern und Ludwigsburgern hat ein Verein aus Korntal-Münchingen seine Unterstützung angekündigt. Möglicherweise werden noch weitere hinzukommen, sagt Ayan. Die Organisatoren sind momentan dabei, weitere Programmpunkte zusammenzustellen, Kooperationspartner zu gewinnen und die Details auszuarbeiten.