Benefizpflanzenverkauf im Tierheim: Ein Lastwagen voller Blumen für die Tierheimtiere

In einen Gartenmarkt mit unzähligen blühenden Pflänzchen verwandelt sich das Außengelände des Tierheims in Botnang am letzten Mai-Wochenende. Dahinter steckt Karin Gräter, unermüdlich ist sie ehrenamtlich für den Tierschutz aktiv. Einen ganzen Lkw voller Balkon- und Beetpflanzen hat sie als Sachspende für den Benefizverkauf von der Pflanzenzüchterfirma Selecta one Gruppe organisiert. Das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart ist ein weltweit führender Züchter, Produzent und Vermarkter von innovativen Zierpflanzen. Was jetzt auf dem Tierheimgelände zum Verkauf kommt, sind Musterpflanzen: Begonien, Pelargonien, Nelken oder Petunien in ungewöhnlichen Farben und Formen. Bei den Pflanzenzüchtern waren dies die Models für den weltweiten Verkauf.

Zweites Leben für die Pflanzen Jetzt haben sie ihre Aufgabe erfüllt und gehen an Karin Gräter. Sie bringt sie unter die Leute und der gesamte Erlös kommt dem Tierheim zugute. Dieses Jahr für eine Voliere für größere Vögel. „Für die Hunde und die Katzen wird viel getan, aber die Vögel und die Kleintiere stehen meistens hintenan“, begründet sie ihre Entscheidung.

Karin Gräter ist seit 24 Jahren für den Tierschutzverein ehrenamtlich aktiv. Foto: privat

Seit 15 Jahren organisiert und managt sie den Benefizpflanzenverkauf und jedes Mal kommt eine andere Gruppe von Tieren in den Genuss der Großspende. Einmal waren es die Reptilien, ein anderes Mal die Kleintiere wie Meerschweinchen und Kaninchen. Und für Hunde, die nach einer Operation oder aus anderen Gründen, eine physiotherapeutische Behandlung benötigen hat sie vor zwei Jahren ein eigenes Projekt gegründet und dafür die Spenden aus dem Verkauf verwendet. Seither sorgt sie selbst für die Finanzierung und Patenschaften dafür sind dringend erwünscht. Drei Tage haben Karin Gräter und ihre zehn ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen mit Ausladen, Aufbau, Verkauf und dem Aufräumen am Sonntagabend alle Hände voll zu tun. Belohnt werden sie durch den Erfolg der Aktion, denn in jedem Jahr kam bishr eine vierstellige Summe zugunsten der Tiere zusammen. Vor 24 Jahren startete sie als Gassi-Geherin in Botnang, inzwischen ist sie so etwas wie die private ehrenamtliche Fundraiserin für das Tierheim: Beim Sommerfest verkauft sie Bücher, sie akquiriert Sach- und Geldspenden bei Firmen und in der Weihnachtszeit brachten Spendenboxen in mehreren Lokalen rund 5000 Euro ein.

Spendenbox zur Fußball-WM

Rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft heißt es an der Kasse mehrerer Biergärten „jeder Euro ein Treffer“ – so soll das sportliche Ereignis auch hier Spenden für die Tiere bringen. In den 24 Jahren, in denen Karin Gräter ehrenamtlich für das Tierheim aktiv ist, hat sie zusammengerechnet über 1000 Tage ihrer Freizeit dafür verbracht – nicht mitgerechnet das Training für den Hund, den sie bei sich aufgenommen hat. Der gehört zu den unvermittelbaren, weil besonders schwierigen Zeitgenossen.

Der Benefizpflanzenverkauf ist am 30. und am 31. Mai jeweils von zehn bis 16 Uhr im Tierheim an der Furthwänglerstraße 150 geöffnet. Es kann nur bar bezahlt werden.