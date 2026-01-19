Benefiznacht der Rotary Clubs: Rotarier bewahren Balltradition in Stuttgart – Gudrun Nopper kündigt weiteren an

Während Bälle in Stuttgart verschwinden, halten Rotarier die Tradition lebendig. Der Erlös hilft wohnsitzlosen Jugendlichen. Glanz, Tanz und Ehrenamt in der Alten Reithalle.
Glitzernde Abendkleider, Black Tie, Smoking, Livemusik – und ein klarer Zweck: Der achte Rotary-Ball in der Alten Reithalle beweist, dass gesellschaftliche Tradition und soziales Engagement gut zusammenpassen. Während es in Stuttgart immer weniger Bälle gibt, halten die Rotarier die Fahne hoch. Der Erlös des Abends kommt vollständig dem Verein Schlupfwinkel zugute, der wohnsitzlosen Jugendlichen hilft, ihnen Halt, Perspektiven und neues Selbstvertrauen zu geben.