1 Echte Homies: Max Herre (links) und Stelp-Gründer Serkan Eren – hier bei einer Spendengala im Jahr 2019. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Auftritt von Max Herre und Joy Denalane am Sonntag vor der Grabkapelle im Rahmen der Hip-Hop-Open fußt auf einer Männerfreundschaft. Was Serkan Eren, den Gründer der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp, und Max Herre so eng verbindet.









Eine Sache, die Serkan Eren gerne erzählt, ist, dass er in einem Lied von Max Herre vorkommt. Und eine der vielen Geschichten von Serkan Eren handelt davon, dass er mal in Griechenland festgenommen wurde, nachdem er in einem Flüchtlingscamp Kinderschuhe verteilt hatte. Man habe ihm nur gestattet, „die letzte Nummer meiner Anrufliste“ anzurufen, das sei die Nummer von Max Herre gewesen. Der Stuttgarter Musiker habe daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt, und der Gründer und Geschäftsführer der Stuttgarter Hilfsorganisation Stelp saß am nächsten Tag im Flugzeug Richtung Heimat. Im eingangs erwähnten Lied klingt das so: „Das’ für mein‘ Homie Serkan, hör‘ ihn noch am Telefon. / Der eine Anruf für ihn – Lesbos auf’m Zellenboden. / Er war im Zelt bei Masomen, um ihr was zu geben. / Die Batsi hassen Volunteers und ham‘ ihn festgenommen.“ Es handelt sich um Zeilen aus dem Track „Mir kann nichts passieren“ von Danger Dan und Max Herre. Den Serkan-Vers rappt natürlich letzterer. „Max‘ Texte sind ja sehr politisch“, sagt Serkan Eren.