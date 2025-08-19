Benefizkonzert in Rutesheim: Bob Dylans Musik in der Martinskirche

Eine für dieses Projekt zusammengestellte Band wird eine Auswahl bekannter und tiefgründiger Lieder des berühmten Musikers spielen – an diesem Mittwoch, 20. August.
In der Rutesheimer Markuskirche wird an diesem Mittwoch, 20. August, das Benefizkonzert „Blowin‘ in the Wind: A Bob Dylan Project“ geboten. Eine eigens für dieses Projekt zusammengestellte Band wird eine Auswahl bekannter und tiefgründiger Lieder des berühmten Musikers und Nobelpreisträgers für Literatur zum Besten geben – und dabei auch Hintergründe der Songs erläutern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Aktion „Kinder helfen Kindern“ für Hilfsprojekte in Namibia wird gebeten.