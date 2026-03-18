Benefizkonzert in Kernen: Zum 10. Todestag Roger Ciceros – 19-Jähriger erweckt Erbe seines Idols neu

Ein junger Musiker ehrt sein Idol Roger Cicero mit einem besonderen Konzert. Björn Albrecht spielt für den guten Zweck in Kernen – mit hochkarätigen Co-Musikern an seiner Seite.
Im Alter von drei Jahren flog Björn Albrecht aus der musikalischen Früherziehung. Der Lehrer schickte ihn in den Geigenunterricht, und im selben Jahr stand der Bub erstmals auf der Bühne – mit einer sogenannten „Sechzehntel-Geige“. Am Dienstag, 24. März, Beginn 19.30 Uhr, tritt der 19-Jährige, der in Lübeck geboren wurde und in Backnang wohnt, im Bürgerhaus in Kernen auf.