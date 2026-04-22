Benefizkonzert: Für den guten Zweck – Cousine von Bob Dylan spielt in Besigheim

Für den guten Zweck – Cousine von Bob Dylan spielt in Besigheim

1 Sonia Rutstein spielt gerne gefühlvolle Musik. Foto: privat

„Musik die verbindet“ lautet das Motto für den Auftritt von Sonia Rutstein am 25. April in der Altstadt von Besigheim. Es ist der Abschluss ihrer Deutschlandtour.











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Die US-amerikanische Sängerin Sonia Rutstein spielt am Samstag, 25. April, um 19 Uhr zum Abschluss ihrer Deutschlandtour in Berne’s Lounge in Besigheim. Musikalisch steht Sonia Rutstein – sie ist die Cousine von Bob Dylan – für einen gefühlvollen Stil, der Soul, Blues und moderne Singer-Songwriter-Elemente vereint. Ihre Auftritte leben laut der Ankündigung von großer Nähe zum Publikum, starker Präsenz und emotionaler Tiefe.