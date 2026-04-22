Benefizkonzert: Für den guten Zweck – Cousine von Bob Dylan spielt in Besigheim

„Musik die verbindet“ lautet das Motto für den Auftritt von Sonia Rutstein am 25. April in der Altstadt von Besigheim. Es ist der Abschluss ihrer Deutschlandtour.
Die US-amerikanische Sängerin Sonia Rutstein spielt am Samstag, 25. April, um 19 Uhr zum Abschluss ihrer Deutschlandtour in Berne’s Lounge in Besigheim. Musikalisch steht Sonia Rutstein – sie ist die Cousine von Bob Dylan – für einen gefühlvollen Stil, der Soul, Blues und moderne Singer-Songwriter-Elemente vereint. Ihre Auftritte leben laut der Ankündigung von großer Nähe zum Publikum, starker Präsenz und emotionaler Tiefe.