Benefizkalender Alfdorf: Schöne Fotos für einen guten Zweck

In Alfdorf gibt es seit dem Jahr 2022 einen Benefizkalender – so auch in diesem Jahr. Diesmal kommen sämtliche Einnahmen dem örtlichen Roten Kreuz zugute.

Ansehnlicher Wandschmuck für die einen Seite, Unterstützung für einen guten Zweck auf der anderen: Seit dem Jahr 2022 gibt es in Alfdorf einen Benefizkalender. Für das Projekt arbeiten Gemeinde, Sponsoren und Hobbyfotografen zusammen, in diesem Jahr ist erstmals auch der Verein Füreinander Alfdorf mit an Bord. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. „Der Benefizkalender passt zur DNA unseres Vereins, weshalb wir gerne bei der Organisation mithelfen und damit Gutes tun“, erklärt Alexander Sauter von Füreinander Alfdorf. „Darüber hinaus werden wir den Spendenbetrag am Ende aufrunden.“

Vom Alfdorfer Benefizkalender 2025 profitiert das DRK

In jedem Jahr profitiert jemand anderes von dem Kalender“, erklärt der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz. Beim allerersten Benefizkalender ging das Geld noch an bedürftige Alfdorfer Familien, im Jahr 2023 wurde dann die evangelische Kirchengemeinde dabei unterstützt, den Turm ihrer Stephanuskirche zu sanieren. Im vergangenen Jahr war es dann die örtliche Jugendfeuerwehr, die in den Genuss der Einnahmen und Spendengelder kam. In diesem Jahr kommen der gesamte Erlös aus Verkauf und Sponsoring dem DRK-Ortsverein Alfdorf zugute. Viele Alfdorfer stocken den Kaufpreis zudem noch um eine Spende auf, die ebenfalls an das DRK geht. Krötz liegt der Kalender in diesem Jahr doppelt am Herzen, denn er ist auch der Vorsitzender des DRK-Ortsvereins.

DRK federführend bei Juni-Hochwasser im Einsatz

Wie wichtig ein gut ausgestattetes Rotes Kreuz und motivierte ehrenamtliche Helfer sind, hatte sich unter anderem im Juni dieses Jahres gezeigt, als ein Starkregenereignis nebst Hochwasser auch in Alfdorf gewaltige Schäden anrichtete. Der DRK-Ortsverein half federführend dabei, in Alfdorf eine Notunterkunft einzurichten und zu betreuen. Gleichzeitig waren seine Ehrenamtlichen mehrere Tage lang im Wieslauftal im Einsatz, um Menschen in den zerstörten Gebieten zu helfen. Aber auch abseits von solchen Katastrophenlagen ist das DRK täglich unterwegs – etwa beim Sanitätsdienst auf Sportplätzen oder bei anderen Veranstaltungen, bei regelmäßigen Blutspende-Terminen, als Helfer vor Ort bei medizinischen Notfällen oder im Einsatz nach Bränden oder Unfällen.

Ein Fotokalender ohne passende Bilder wäre natürlich undenkbar. Für die Bebilderung des Benefizkalenders haben wieder Hobbyfotografen gesorgt, welche ihre Werke unentgeltlich zur Verfügung stellten. Auch ihnen ist Krötz dankbar: „Nachdem im vergangenen Jahr viele tolle Bilder zugesandt wurden, konnte damit auch der Kalender für 2025 bestückt werden.“

Der Alfdorfer Benefizkalender

Limitiert

Die Stückzahl, in der Alfdorfer Benefizkalender gedruckt wird, ist auch in diesem Jahr wieder begrenzt. Dennoch hält sich der Preis von 8 Euro pro Stück im Rahmen.

Verkauf

Erhältlich ist der Kalender bei Joes Spiel- und Schreibwaren in der Kirchstraße 7; bei AE Hairstyle & Kosmetik in der Hauptstraße 19, im Getränkemarkt Meyer, Am Alten Rathaus 2 sowie im Bürgerbüro der Gemeinde Alfdorf, Obere Schloßstrasse 28.