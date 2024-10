Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne zeigten sich am Samstagabend zusammen auf dem roten Teppich einer Benefizgala in München.

Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) beehrten am Samstagabend den roten Teppich der "McDonald's Kinderhilfe"-Benefizgala in München. In ihren eleganten dunklen Anzügen machten sie dabei eine gute Figur. Rührender waren aber die verliebten Blicke, die sie sich zuwarfen.

Mitte Juli hatte der ehemalige deutsche Rennfahrer Ralf Schumacher mit einem Instagram-Post sein Coming-out gefeiert. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb er zu einem Bild, auf dem er vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit seiner Liebe zu sehen war. Wenige Tage später war das Versteckspiel dann vollends vorbei: Schumacher zeigte sich erstmals mit seinem Partner in der Öffentlichkeit; Étienne begleitete den Sky-Experten zu seinem Job beim Großen Preis von Ungarn.

Viele gemeinsame Interessen

Wie glücklich die beiden zusammen sind, aber auch über die Herausforderungen seit dem Coming-out sprachen sie bereits in Interviews. Am roten Teppich bei der Benefizgala in den Eisbach Studios in München verriet Bousquet-Cassagne "Bunte.de" zudem, dass sie sich als starkes Paar allen Situationen im Leben stellen können. Und dass nach der stressigen Zeit jetzt alles okay sei.

Außerdem schwärmte der 35-Jährige demnach von den vielen gemeinsamen Interessen. Laut Bericht bezeichnet Bousquet-Cassagne beide dabei als "Genießer", die Essen und Wein mögen. Außerdem verbringen sie gerne gemeinsam Zeit in der Natur, im Fitnessstudio oder mit Freunden.

Großer Spendenerfolg

Neben dem verliebten Paar waren auch viele weitere Promis bei der Veranstaltung, die von Thore Schölermann (40) und Jana Ina Zarrella (47) moderiert wurde: etwa Daniela Katzenberger (38) und ihre Tochter Sophia (9), Carmen (59) und Robert Geiss (60), Sasha (52) und Nova Meierhenrich (50).

Insgesamt kam eine Spendensumme in Höhe von 1.482.785 Euro für die "McDonald's Kinderhilfe Stiftung" zusammen, was auch in den Instagram-Storys der Organisation gefeiert wurde.