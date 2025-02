Benefizgala für Flutopfer: Elisa Badenes sammelt für ihre Heimatstadt Valencia

1 Die spanische Tänzerin Elisa Badenes (hier bei Proben mit Friedemann Vogel) will dabei helfen, ein Theater in der Provinz Valencia wieder aufzubauen. Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Vier Monate nach der Flutkatastrophe in Valencia will die Stuttgarter Ballettsolistin Elisa Badenes mit einer Benefizgala Spenden sammeln. Der Vorverkauf startet am 25. Februar.











Elisa Badenes hat Valencia bereits mit 16 Jahren verlassen, um ihre Ausbildung zur Balletttänzerin in London zu beenden. Doch die Verbindung zu ihrer Heimatstadt liegt der Ersten Solistin des Stuttgarter Balletts am Herzen. Deshalb organisiert die Tänzerin eine Benefizgala für die Opfer der Flutkatastrophe, die Ende Oktober 2024 für heftige Überschwemmungen in der Provinz Valencia sorgte und mehr als 200 Menschen das Leben kostete.