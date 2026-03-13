Benefizausstellung für Release: Stuttgarter Ansichten in der Kunst

Zur Finanzierung seiner Drogenpräventionsarbeit zeigt Release im Hospitalhof eine Schau mit 80 Kunstwerken, die zu moderaten Preisen ihre Käufer finden sollen.
Kunstfreunde müssen schnell sein. Nur fünf Tage vom 13. bis zum 17. März warten im Hospitalhof 80 Werke darauf einen Besitzer zu finden. Wie immer im Frühling haben der Geschäftsführer der Drogenberatungs- und Präventionsstelle Release, Bernd Klenk, und der Galerist Horst Merkle vorwiegend druckgrafische Schätze aus dem Magazin von Release gehoben. Kunstwerke, die in früheren Jahren bei der großen Jahresausstellung kurz vor Weihnachten nicht verkauft wurden und nur noch mit wenigen Exemplaren zu haben sind und für moderate Preise zu kaufen sind. Der Erlös kommt der Arbeit von Release und dem Hospitalhof als Gastgeber zugute.