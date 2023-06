13 Schauspieler Richy Müller (links) und Entertainer Michael Gaedt radeln mit. Foto: Eva Schäfer

Der Fellbacher Rathausinnenhof ist am Donnerstagmorgen voll mit Radlern in gelb-rotem Trikot. Mittendrin ist der TV-Star Richy Müller. In der Rolle als Thorsten Lannert im ARD-„Tatort“ aus Stuttgart ist eines seiner Markenzeichen, dass er sich in einen braunen Porsche Targa von 1975 setzt, um zu ermitteln.