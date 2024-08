Benefizaktion für krebskranke Kinder in Stuttgart: Paddeln und dabei Spenden sammeln

1 Harald Kümmel. Sein Ziel: Mit dem SUP rund um Mallorca. Foto: Archiv/Harald Kümmel

Harald Kümmel aus Renningen will Mallorca auf dem Standup-Paddling-Board umrunden. Er sammelt damit Spenden für den Förderverein krebskranke Kinder in Stuttgart. Ein 500 Kilometer langes Abenteuer. In Kürze geht’s los.











Link kopiert



Harald Kümmel ist am Packen, am Montag geht’s los. Dann will der 68-Jährige Renninger auf einem Standup-Paddling-Board (SUP) Mallorca umrunden. Ganz alleine. In El Arenal an der Südküste will er das Board besteigen, bepackt mit Zelt, Schlafsack, Isomatte und Lebensmitteln, und dann gegen den Uhrzeigersinn die Küste entlang paddeln vorbei am Kap Formentor, um nach 14 Tagen oder etwas mehr – hoffentlich – wieder an den Startpunkt zu gelangen. Dazwischen dürften um die 500 Kilometer und 500 000 Paddelschläge liegen.