Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten: Noch Karten für Nacht der Lieder

Es ist ein kulturelles Highlight der Stadt: Wenn Joe Bauer seine Freunde auf die Bühne holt. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler werden bei der Benefizgala der Stuttgarter Nachrichten auftreten.











Die 22. „Nacht der Lieder“ geht am Dienstag und Mittwoch kommender Woche, am 5. und 6. Dezember, im Theaterhaus über die Bühne. Beginn jeweils 19.30 Uhr. Für beide Abende der Benefiz-Show zugunsten der Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten gibt es noch Restkarten; einige reservierte Tickets wurden zuletzt kurzfristig freigegeben. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichsten Genres unterstützen mit dieser Gala Menschen in Not in der Region. Motto: „Die Musik des Miteinanders“.