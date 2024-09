Benefizabend in Backnang: SPD-Urgestein Robert Antretter nimmt Abschied

Benefizabend in Backnang

1 Der langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Robert Antretter, hier bei einem Gespräch mit unserer Redaktion vor einigen Jahren Foto: Gottfried Stoppel/

Bei einer Veranstaltung zu Ehren des 85-Jährigen gibt es an diesem Freitag, 13. September, im Bürgerhaus Backnang Musik mit der Band Wendrsonn – und eine Festrede des ehemaligen Vizekanzlers Sigmar Gabriel.











Er gehört zu den prägenden politischen Figuren im Rems-Murr-Kreis, war von 1980 an 18 Jahre lang SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Backnang/Schwäbisch Gmünd und viele Jahre Vorsitzender der Bundesvereinigung Lebenshilfe und zudem in der katholischen Kirche engagiert. Am 5. Februar dieses Jahres hat er seinen 85. Geburtstag gefeiert – nun zieht sich Robert Antretter aus dem öffentlichen Leben zurück und nimmt Abschied von der großen Bühne.