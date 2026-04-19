Benefizabend: DFB-Schiedsrichter Knut Kircher zu Gast in Dachtel
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Knut Kircher, langjähriger DFB-Schiedsrichter, kommt zu einem Benefizabend nach Dachtel. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Er hilft kranken Kindern und ist selbst ein Bote von Kraft und Motivation: Der ehemalige DFB-Schiedsrichter Knut Kircher kommt am 8. Mai für einen guten Zweck nach Dachtel.

Knut Kircher, DFB-Schiedsrichter und Geschäftsführer der DFB Schiri GmbH und somit Sportlicher Leiter der deutschen Elite-Schiedsrichter kommt für den guten Zweck nach Dachtel. Am 8. Mai findet von 20 Uhr an ein Vortragsabend in der katholischen Kirche Maria Himmelfahrt in Aidlingen statt. Knut Kicher kommt mit seinem Programm „Erfolg ist eine Frage der Entscheidung“. Ein Abend, der sich nicht nur an Fußballfans richtet.

 

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Die Fastenrede von DFB-Schiedsrichter-Chef Knut Kircher war das Highlight der überraschend schwach besuchten Böblinger Benefizveranstaltung.

Veranstaltet wird der Abend vom Verein „Dachtel hilft kranken Kindern“, der nach dem tragischen Tod eines Mädchens nach schwerer Krankheit gegründet wurde, um Kinder und Jugendliche mit Langzeiterkrankungen zu unterstützen. Kircher, der zuletzt sehr erfolgreich die Fastenrede beim Böblinger Fischsuppenessen hielt, ist im Verein kein Unbekannter. Im Jahr 2015 organisierte „Dachtel hilft kranken Kindern“ den Etappenstopp der Tour Ginkgo im Dachteler Bürgerhaus. Hier lernte Knut Kircher den Verein kennen. Als Botschafter der Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ an der Kinderklinik Tübingen war der Grundstein zu weiteren Verbindungen gelegt. Der Eintritt für den Benefizabend ist frei. Seit dem Jahr 2003 hat der Verein Spenden in Höhe von rund 580 000 Euro gesammelt.

 