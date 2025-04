Benefiz-Radrennen in Ditzingen: Charity Bike Cup verteilt Spenden von 60 000 Euro

1 Bei der Spendenübergabe im Ditzinger Rathaus konnten sich 13 lokale Organisationen über Zuwendungen freuen. Foto: /Manuel Schust

Beim Charity Bike Cup 2024 wurde die Rekordsumme von 60 000 Euro an Spenden gesammelt, die nun an verschiedene Organisationen verteilt wurde. Für 2025 sind bereits 644 Teilnehmer gemeldet.











Insgesamt 1265 Radfahrerinnen und Radfahrer haben im vergangenen Oktober beim Charity Bike Cup kräftig in die Pedale getreten. Mit ihrer Teilnahme am Benefizrennen haben sie dazu beigetragen, dass die Rekordsumme von 60 000 Euro gesammelt wurde, mit der Projekte für Kinder in Not in der Region unterstützt werden. „Von der Teilnahmegebühr landen 40 Euro direkt im Spendentopf“, erklärt Heinz Betz, Organisator und Initiator des Bike Cups. „Das ist ein in Deutschland einmaliges Konzept.“ Seit der Premierenveranstaltung 2007 konnten über 740 000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden.