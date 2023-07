Benefiz-Konzert an der Stuttgarter Grabkapelle

1 Alex Scheffel ist der 5te Ton der HipHop-Kombo Massive Töne – und seit Jahrzehnten als DJ erfolgreich. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Der Sound aus dem Schoß der Kolchose: Alex Scheffel aka DJ 5ter Ton legt am 30. Juli vor Max Herre und Joy Denalane an der Grabkapelle auf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kolchose-Reunion im Miniaturformat: Alex Scheffel, besser bekannt als DJ 5ter Ton, wird am 30. Juli vor Max Herre und Joy Denalane an der Stuttgarter Grabkapelle auflegen. Das Benefiz-Konzert findet im Rahmen der HipHop Open statt, das nach acht Jahren Pause in der Mutterstadt des Deutsch-Raps neu aufgelegt wird.