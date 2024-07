Benefiz-Kick in Backnang: Vor dem Torhagel kommt der Hagelschlag

1 Hansi Müller führt als Kapitän die VfB-Traditionsmannschaft an, die Partie leitet Schiedsrichterlegende Knut Kircher. Foto: Eva Herschmann

Die VfB-Granden gewinnen das Benefiz-Legendenspiel am Freitag gegen eine Oldie-Auswahl der TSG Backnang mit 7:5, doch die wahren Sieger sind andere, denn der Reinerlös der Begegnung geht zu großen Teilen an die Stiftungen von Ralf-Rangnick und dem VfB Stuttgart.











Fast wäre den Oldies der TSG Backnang gelungen, was unzählige Mannschaften zuvor seit Langem vergeblich versucht haben. Am Ende konnten aber auch die starken Gastgeber die Altstars des VfB Stuttgart im Legendenspiel für den guten Zweck nicht bezwingen. Das Team, gecoacht von VfB-Legende Karlheinz Förster, gelang im Etzwiesenstadion mit Mühe ein knapper 7:5-Sieg. Das Ergebnis war am Freitag jedoch nur zweitrangig, wichtiger war das Geld, das am Spielfeldrand für den guten Zweck gesammelt wurde.