Gemeinsam mit ihren drei Kindern und Schwiegertochter Marie hat Prinzessin Stéphanie die Benefiz-Gala zu dem von ihr gegründeten "Fight Aids Cup" in Monaco besucht. Dabei zeigte sich die Familie als starke Einheit.

Erst sportlich, dann elegant: Prinzessin Stéphanie von Monaco (60) zeigte beim jährlichen Benefiz-Fußballspiel "Fight Aids Cup" ihre Wandelbarkeit. Während die Präsidentin und Gründerin der Veranstaltung am Nachmittag vor dem Anpfiff noch in legerem Outfit mit Wintermütze den Spielern Glück wünschte, erschien sie am Abend schick im Hosenanzug zur Gala. Im Fairmont Hotel posierte sie gemeinsam mit ihren drei Kindern und ihrer Schwiegertochter für die Fotografen.

Louis Ducruet siegte mit seiner Promi-Mannschaft Für die Gala schienen sich die Schwester von Fürst Albert II. (67) und ihre Liebsten abgesprochen zu haben. Auch Stéphanies Töchter Pauline Ducruet (31) und Camille Gottlieb (27) sowie Schwiegertochter Marie Ducruet (33) wählten schwarze Hosenanzüge. Sohn Louis Ducruet (33) trug einen dunkelblauen Anzug. Es war damit bereits zu sehen: Die Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal ausgerichtet wurde, ist Familiensache.

Louis Ducruet kickte in der Mannschaft Barbaguins aus nationalen und internationalen Fußballstars mit. Das Team holte sich in einem spannenden Elfmeterschießen den Sieg gegen den Cirque FC, in dem Zirkusstars kickten. In seiner Eröffnungsrede schwärmte der 33-Jährige von seiner Mutter, wie "Point de Vue" berichtete: "Ich versuche, mir ein Beispiel an dieser außergewöhnlichen Frau zu nehmen."

Marie Ducruet hatte die Tombola organisiert

Neben der Überreichung der Trophäen stand beim Benefiz-Galadinner auch eine Tombola auf dem Programm, die Marie Ducruet organisiert hatte. Zu den Preisen gehörten signierte Trikots, Eintrittskarten für das Internationale Zirkusfestival von Monte-Carlo, Manschettenknöpfe von Cartier, Outfits der Tennisspieler Alex de Minaur, Stan Wawrinka und Rafael Nadal sowie Handschuhe des Formel-1-Fahrers Charles Leclerc. Auch dabei räumte die Familie ab: Louis Ducruet gewann eine Louis-Vuitton-Tasche, seine Halbschwester Camille die Handschuhe des monegassischen Rennfahrers. Sie stellte diese aber wieder zur Verlosung bereit, um noch mehr Spenden für den Kampf gegen Aids zu sammeln.

Allein durch die Tombola kamen mehr als 30.000 Euro zusammen. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde mehr als eine Million Euro gesammelt. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt Stéphanies Aids-Hilfsorganisation Fight Aids Monaco zugute.