Gemeinsam mit ihren drei Kindern und Schwiegertochter Marie hat Prinzessin Stéphanie die Benefiz-Gala zu dem von ihr gegründeten "Fight Aids Cup" in Monaco besucht. Dabei zeigte sich die Familie als starke Einheit.
Erst sportlich, dann elegant: Prinzessin Stéphanie von Monaco (60) zeigte beim jährlichen Benefiz-Fußballspiel "Fight Aids Cup" ihre Wandelbarkeit. Während die Präsidentin und Gründerin der Veranstaltung am Nachmittag vor dem Anpfiff noch in legerem Outfit mit Wintermütze den Spielern Glück wünschte, erschien sie am Abend schick im Hosenanzug zur Gala. Im Fairmont Hotel posierte sie gemeinsam mit ihren drei Kindern und ihrer Schwiegertochter für die Fotografen.