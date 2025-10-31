Man kann klein sein und Großes bewegen: Para-Star Niko Kappel nennt seine erste eigene Benefiz-Gala selbstironisch „Kleinformat“. 200 Gäste erleben in Stuttgart Gänsehaut-Momente.
Schon der Titel der Gala verrät den Humor des Gastgebers. „Kleinformat! Die KappelNight“ – so nennt der 1,41 Meter große Erfolgssportler sein Event im Audi-Zentrum Stuttgart. Augenzwinkernd, charmant und selbstbewusst. Wer über sich selbst lachen kann, hat eine sympathische Form von Größe erreicht. Gemeinsam mit seiner Verlobten Leonie Bächtold, die er im kommenden Jahr heiraten will, empfängt Niko Kappel die Gäste auf dem roten Teppich – umgeben von Blitzlichtgewitter, Abendkleidern, Smoking und einer ansteckenden Lebensfreude.