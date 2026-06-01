Zwischen Lotusblüten, Orchideen und Skulpturen: Am 6. und 7. Juni öffnet Marianne Frank-Mast aus Althütte ihren außergewöhnlichen Garten mit indischem Flair für ein Benefiz-Café.
Aus einem wenig spektakulären Hausgarten haben Marianne Frank-Mast aus Althütte (Rems-Murr-Kreis) und ihr verstorbener Mann Walter im Lauf vieler Jahre ein kleines Paradies geschaffen. Am kommenden Wochenende, Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, öffnet der ganz besondere Garten von 13.30 bis 18 Uhr zu einem Benefiz-Café seine Pforten.