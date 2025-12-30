Zum 22. Mal duellieren sich die Glatzen und die Locken am Neujahrstag beim Benefiz-Besenhockey auf der Eisbahn in Fellbach für einen guten Zweck.
La-Ola-Wellen werden durch die Zuschauermenge wogen, sobald am Neujahrstag die Gladiatoren auf Straßenschuhen mit ihren zurechtgestutzten Kehrbesen die eisige Arena betreten. Zum 22. Mal steigt am 1. Januar die legendäre Benefiz-Besenhockey-Begegnung der Glatzen gegen die Locken auf der Eisbahn in Fellbach. Bisher wurden in 21 Spielen rund 225.000 Euro für lokale Wohltätigkeitsorganisationen und Wohltätigkeitsaktionen gesammelt, und auch diesmal soll wieder eine fünfstellige Summe für den guten Zweck zusammenkommen.