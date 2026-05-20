Benefiz-Aktion: Topmodel verwandelt Porsche-Store in einen Flohmarkt

Toni Garrn nutzt die Stuttgarter Porsche-Räume im Dorotheen-Quartier für einen guten Zweck und verkauft dort Kleidungsstücke von Prominenten.
Am vergangenen Samstag ist die Stuttgarter Polizei einer Frau auf die Schliche gekommen, die auf dem Flohmarkt am Feuersee gefälschte Designermode verkauft hat. Wer jetzt – aufgeschreckt von dieser Meldung – beim Kauf von hochwertiger Second-Kleidung auf Nummer sicher gehen will, ist von diesem Donnerstag an im Dorotheen-Quartier an der richtigen Adresse. Dafür stehen zwei Namen: Toni Garrn und Porsche.