Bendogames in Nürtingen-Neckarhausen: Wo Hunde ihren Badespaß ausleben können

1 Natali Duretic-Matic mit Rottweiler-Hündin Bonnie und Gerhard Klinger mit Border Collie Tommy kommen regelmäßig ins Schwimmbad nach Nürtingen-Neckarhausen. Foto: / Caroline Holowiecki

In Nürtingen-Neckarhausen gibt es ein Schwimmbad nur für Hunde. Der in der Region offenbar einzigartige Wasserspaß für Tiere ist so begehrt, dass Hundehalter sogar aus der Schweiz anreisen.











Link kopiert



Ein bisschen schaut Bonita wie ein begossener Pudel drein. Nach jeder Runde im Wassertretbecken lugt die Podenco-Schäferhündin hoffnungsvoll in die Runde, ob sie vielleicht nicht doch wieder an Land darf. Bonita geht es augenscheinlich nicht besser als vielen Menschen: Richtig viel Spaß macht ihr der Sport nicht, aber Bewegung ist wichtig, und so stapft die vierzehneinhalb Jahre alte Hündin mit dem hellen Fell und den großen Ohren wacker weiter durchs Becken. Frauchen Verena Heidel hat ab und an ein Leckerli parat, um die Motivation hochzuhalten. Die Reutlingerin weiß: Das Training tut ihrer Bonita gut. „Danach schläft sie immer, aber kann besser aufstehen“, sagt sie. Das betagte Tier hat Probleme mit den Gelenken, deswegen wird beim Wassertreten im 26 Grad warmen Wasser geübt. Mit Erfolg. „Am Anfang ist sie die Rampe gar nicht allein hochgekommen“, erzählt sie.