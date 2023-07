1 In so genannten hochkonflikthaften Fällen stehen sich Mütter und Väter oft unversöhnlich gegenüber. Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel/photothek

Wenn Eltern erbittert ums Sorgerecht streiten, würden Familiengerichte Mütter benachteiligen und Kindern schaden, sagt der Kinderschutzexperte Wolfgang Hammer. Eine Mutter schildert ihren Fall.









Zweieinhalb Jahre Hausarrest für Ben, Mia und sie selbst. So beschreibt Victoria Bohn die Zeit zwischen März 2019 und August 2021. Zweieinhalb Jahre, in denen ihre Kinder und sie nie länger als 24 Stunden das Haus verlassen konnten. Kein Urlaub, keine Wochenendfahrt, kein Schullandheim, keine Übernachtung bei Freunden ohne die Zustimmung von Victoria Bohns Ex-Mann. Jederzeit hätte dieser vor der Tür ihres Häuschens in der Nähe von Heidenheim stehen und seine Kinder mitnehmen können.