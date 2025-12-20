Ben Whishaw: Er spricht über anhaltende Homophobie in Hollywood

In einem ehrlichen Interview spricht Schauspielstar Ben Whishaw über versteckte Homophobie in der Filmbranche. Er erklärt, warum viele Kollegen ihr Coming-out scheuen und warum man in Hollywood noch immer "heterosexuell sexy" sein muss.
Er ist einer der profiliertesten Schauspieler seiner Generation, bekannt aus "James Bond", "Das Parfum", "Paddington" und aktuell dem Netflix-Hit "Black Doves". Doch obwohl Ben Whishaw (45) seit über einem Jahrzehnt offen schwul lebt, sieht er für viele seiner Kollegen immer noch große Barrieren. In einem Interview mit dem "Guardian" schildert er, warum das Coming-out in der Traumfabrik Hollywood noch immer ein Karriererisiko darstellt.