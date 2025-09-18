Ben Stiller, Rosie ODonnell und mehr: Nicht richtig: US-Promis wie Ben Stiller zu Jimmy Kimmels Absetzung

Nach Stephen Colbert wird auch die Late-Night-Show Jimmy Kimmels gestrichen. US-Prominente reagieren empört auf diese Entscheidung - und attackieren die Regierung von Präsident Trump.
Nach dem Stopp der Ausstrahlung der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" haben sich in den USA zahlreiche Stars zu Wort gemeldet und die Entscheidung des Senders ABC kritisiert. Ein Sprecher von ABC, einem Kanal, der zum Disney-Konzern gehört, hatte am 17. September erklärt, dass "Jimmy Kimmel Live!" auf unbestimmte Zeit pausieren werde. Vorausgegangen waren satirische Bemerkungen Kimmels zum Attentat auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk (1993-2025).