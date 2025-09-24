Ben Stiller bis Jennifer Aniston: Brillanter Monolog: Zahlreiche Stars feiern Jimmy Kimmels Rückkehr

Jimmy Kimmel ist nach seiner kurzen Zwangspause zurück im TV und zahlreiche Stars feiern sein Comeback frenetisch. Donald Trump prüft derweil schon die nächste Klage gegen Sender ABC.
Letztendlich betrug Jimmy Kimmels (57) Zwangspause nach seinen als kontrovers aufgefassten Aussagen bezüglich des ermordeten Charlie Kirk nur wenige Tage. Dennoch hat das Comeback des Late-Night-Moderators am Dienstagabend eine große Signalwirkung für den Kampf um Meinungsfreiheit. Das sehen offenbar auch zahlreiche US-Stars so, die in den sozialen Netzwerken Kimmel für seine würdevolle und emotionale Rückkehr feiern.