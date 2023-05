7 340 Schüler lauschen den Worten des ehemaligen Rappers in der Ludwigsburger Rundsporthalle. Foto: factum/Andreas Weise

Der ehemalige Rapper Ben Salomo erzählt am Otto-Hahn-Gymnasium vom Antisemitismus im deutschen Gangster-Rap. Für die 340 Schüler hat er auch eine Botschaft dabei.









Ludwigsburg - Es ist vermutlich selten, wenn nicht gar noch nie vorgekommen, dass 340 Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums bei einer Veranstaltung in der Rundsporthalle so still waren. Die Schüler der Klassen 9, 10 und der Oberstufe hörten am Donnerstagnachmittag gebannt den Worten von Ben Salomo zu. Der ehemalige Rapper aus Berlin ist Jude und hat im Laufe seines Lebens heftigen Antisemitismus erlebt.