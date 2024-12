Ben Affleck und Jennifer Lopez: Bennifer tauschen Weihnachtsgeschenke aus

Das Jahr scheint für Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) versöhnlich zu enden, obwohl ihre große Liebe auch im zweiten Anlauf gescheitert ist. Wie "Daily Mail" mit Fotos belegt, trafen sich die Stars am Sonntag (22. Dezember) um 14 Uhr zum Mittagessen im nur für Mitglieder zugänglichen Soho House in Los Angeles. Dabei sollen sie auch Weihnachtsgeschenke ausgetauscht haben.

Insider: Sie wollen "weiterhin Teil des Lebens des anderen" bleiben

Jennifer Lopez trug eine kuschelige, übergroße Strickjacke und Bluejeans mit weitem Bein, der Schauspieler kam ebenfalls in Jeans, einem blauen Pullover und schwarzer Jacke. "Sie haben die feste Absicht, weiterhin Teil des Lebens des anderen zu sein, auch wenn sie keine romantische Beziehung haben", erklärte kurz zuvor ein Insider gegenüber "Page Six". Demnach hätten sie immer noch Kontakt und kommunizierten, "wenn es um ihre Kinder geht". Das Ex-Paar hat keinen gemeinsamen Nachwuchs. Affleck bekam mit seiner ersten Ehefrau Jennifer Garner (52) drei Kinder, Lopez mit ihrem dritten Ehemann Marc Anthony (56) Zwillinge.

Die Sängerin freut sich laut des US-Magazins "People" sehr auf Weihnachten, das sie mit ihren Liebsten feiern will. "Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste kommt." Am Samstag teilte sie auf Instagram ein Video, in dem ihre 16-jährige Tochter Emme zusammen mit anderen Jugendlichen auf der Autofahrt nach Beverly Hills Justin Biebers Song "Beauty and a Beat" singt. Lopez markierte ihre Schwester Lynda Lopez, ihre Produktionspartnerin Elaine Goldsmith-Thomas und die Regisseurin Michelle Chiaravalle und kommentierte den Clip mit den Worten: "Wenn alle Kinder zu den Feiertagen zusammenkommen!"

Nicht nur ihre Zwillinge wolle sie mit "vielen" Geschenken überhäufen, hieß es vor wenigen Tagen in der "InTouch": Auch für ihren Ex wolle sie "extravagante" Präsente besorgen. Was es tatsächlich geworden ist, ist bislang nicht bekannt.

2021 hatten sie Liebescomeback gefeiert

Lopez und Affleck bildeten eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Ihre Trennung schlug in diesem Jahr hohe Wellen. Denn eigentlich hatte alles nach einem Happy End im zweiten Anlauf ausgesehen, nachdem "Bennifer" fast 20 Jahre nach ihrer Entlobung im Jahr 2021 ein sensationelles Liebescomeback feierten: 2022 heirateten sie endlich und wirkten sehr glücklich miteinander. Doch seit dem Frühjahr 2024 mehrten sich die Gerüchte über eine Ehekrise, die Stars tauchten immer häufiger alleine bei Veranstaltungen auf. Im August reichte Jennifer Lopez schließlich nach gerade einmal zwei Jahren Ehe die Scheidung ein. Einen Rosenkrieg wird es aber den jüngsten Berichten zufolge wohl nicht geben.