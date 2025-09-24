Ben Affleck und Jennifer Garners Tochter: Violet Affleck spricht vor der UN über Covid-Auswirkungen bei Kindern

Die 19-jährige Tochter von Ben Affleck und Jennifer Garner, Violet Affleck, spricht vor den Vereinten Nationen. Die Auswirkungen von Covid bei Kindern sind ihr seit Jahren ein Anliegen. Die Studentin setzt sich auch heute für das Tragen von Masken ein.
Violet Affleck (19), die Tochter der Hollywood-Stars Jennifer Garner (53) und Ben Affleck (53), hielt in New York erstmals eine Ansprache vor den Vereinten Nationen. Der Yale-Studentin sind das Tragen von Masken und die Langzeitauswirkungen von Covid bei Kindern seit Jahren ein Anliegen.