Ben Affleck und Jennifer Garners Tochter: Violet Affleck spricht vor der UN über Covid-Auswirkungen bei Kindern

Die 19-jährige Tochter von Ben Affleck und Jennifer Garner, Violet Affleck, spricht vor den Vereinten Nationen. Die Auswirkungen von Covid bei Kindern sind ihr seit Jahren ein Anliegen. Die Studentin setzt sich auch heute für das Tragen von Masken ein.

Violet Affleck (19), die Tochter der Hollywood-Stars Jennifer Garner (53) und Ben Affleck (53), hielt in New York erstmals eine Ansprache vor den Vereinten Nationen. Der Yale-Studentin sind das Tragen von Masken und die Langzeitauswirkungen von Covid bei Kindern seit Jahren ein Anliegen.

Während ihrer Ansprache trug Violet Affleck selbst eine Maske, wie das Video zeigt. Bei der Veranstaltung mit dem Titel "Gesunde Raumluft: Ein globaler Aufruf zum Handeln" sprach Affleck über die Bedeutung von Schutzmasken und weiteren Präventionsmaßnahmen. Sie findet, es sei unerlässlich, weiterhin Masken zu tragen, um die Ausbreitung von Covid-19 weiter einzudämmen.

"Es ist Vernachlässigung in höchstem Maße, Kindern in die Augen zu schauen und zu sagen: 'Wir wussten, wie wir euch schützen können, und wir haben es nicht getan", so die 19-Jährige in ihrer Rede.

Violet Affleck trägt fast immer eine Maske

Die heutige Generation zeige fünf Jahre nach Ausbruch der Pandemie einen alarmierenden Mangel an Verantwortungsbewusstsein. Die Promi-Tochter kritisierte die Erwachsenen für "das unerbittliche Streben nach einer Rückkehr zur Normalität, das Ignorieren von Verharmlosungen und das Verschweigen sowohl der Verbreitung der Übertragung über die Luft als auch der Bedrohung durch Long Covid".

Die Teenagerin ist auf Paparazzi-Fotos bei Veranstaltungen mit ihrer Familie meist mit einer Maske zu sehen - auch wenn sie jeweils die Einzige ist, die das tut.

Die Erstsemester-Studentin der renommierten Yale-Universität äußerte ihre Befürchtungen einer erneuten Ausbreitung des Virus. Sie habe "große Angst" um die Kinder, die nach einer Infektion "keine Welt ohne lähmende Schmerzen und Erschöpfung kennen werden, die ihrem Körper nicht mehr vertrauen können, um zu spielen, zu erkunden und sich etwas vorzustellen".

"Gefilterte Luft ist ein Menschenrecht"

Weiter sagte sie: "Ich schaudere bei dem Gedanken, wo wir in weiteren fünf Jahren ungebremster Infektionen und Neuinfektionen stehen werden". Affleck findet: "Wir können gefilterte Luft als Menschenrecht anerkennen, genauso intuitiv wie gefiltertes Wasser." Sie fügte hinzu: "Wir können eine Infrastruktur für saubere Luft schaffen, die so allgegenwärtig und so offensichtlich notwendig ist, dass die Kinder von morgen nicht einmal wissen, warum wir sie brauchen."

Es ist nicht das erste Mal, dass Violet Affleck sich für die Bekämpfung von Covid stark macht. Im Mai 2024 verfasste sie einen Artikel, der im Yale Global Health Review veröffentlicht wurde.

Und im Juli 2024 äußerte Violet Affleck sich im Rahmen einer Sitzung des LA County Board of Supervisors in einer öffentlichen Stellungnahme. Sie plädierte für die Verfügbarkeit von Masken und hochwertigen kostenlosen Tests und sprach sich gegen Maskenverbote aus.

"Ich habe mir 2019 eine postvirale Erkrankung zugezogen", verriet die Teenagerin damals. Sie fügte hinzu: "Mir geht es jetzt gut, aber ich habe aus erster Hand erfahren, dass die Medizin nicht immer Antworten auf die Folgen selbst leichter Viren hat."