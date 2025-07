Ben Affleck und Jennifer Garner haben - trotz Trennung - mit zwei ihrer drei Kinder einen Familienausflug zu einem Spiel der Boston Red Sox unternommen. Aufnahmen der Familie gingen in den sozialen Medien viral.

Ben Affleck (52) und Ex-Frau Jennifer Garner (53) haben mit zwei ihrer Kinder einen Sommertag beim Baseball genossen. Das ehemalige Paar war bei einem Spiel der Boston Red Sox am Freitag (11. Juli) gesichtet worden - und schaffte es quasi gemeinsam auf den Bildschirm.

Prominente Familie in der ersten Reihe

Kameras fingen die Familie in der ersten Reihe im Fenway Park in Boston ein. Die Aufnahmen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien. Neben Affleck und Garner sitzen ihre Tochter Seraphina (16) und ihr Sohn Samuel (13). Ihre älteste Tochter Violet (19) war offenbar nicht dabei.

"Die große Red-Sox-Familie dort, Ben Affleck, Jennifer Garner und ihre Kinder", sagt Kommentator Dave O`Brian auf der Aufnahme. Die beiden Eltern waren offenbar in ein Gespräch vertieft, als sich die Kamera auf sie richtete und sie sich der Aufmerksamkeit bewusst wurden. Als waschechter Fan der Boston Red Sox trug Affleck eine grüne Baseballcap des Teams. Auf manchen Fotos ist auch sein Sohn Samuel mit der Cap zu sehen. Garner wählte ein legeres rot-weiß-gestreiftes Outfit.

Trotz Trennung harmonisches Verhältnis

Das harmonische Bild der Familie ist keineswegs ungewöhnlich. Auch nach ihrer Trennung im Jahr 2015 verbindet das frühere Paar weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis. Ihre Scheidung wurde 2018 vollzogen, nachdem sich Affleck in eine Entzugsklinik begeben hatte.

Zum amerikanischen Vatertag am 15. Juni ehrte Garner den Vater ihrer Kinder mit einem Foto in ihren Instagram Stories, das Affleck auf einem Sofa zeigt. Auf seiner Brust schläft ein Baby. "Alles Gute zum Vatertag an den Lieblingslandeplatz von drei Leuten", schrieb Jennifer Garner dazu - gemeint sind damit ihre drei gemeinsamen Kinder.