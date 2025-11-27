Bemerkung zu Liebesleben der Schwester: Khloé Kardashian macht Anspielung auf Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Khloé Kardashian sorgt für Aufsehen, weil sie sich mit einer kleinen Bemerkung zur Beziehung ihrer Schwester Kylie Jenner zu Timothée Chalamet äußerte. Die Liebe der beiden wurde nie öffentlich kommentiert und spielt auch bei "Die Kardashians" eigentlich keine Rolle.
Obwohl die beiden seit 2023 ein Paar sind und ab und zu gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, haben sich Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) nie wirklich zu ihrer Beziehung geäußert. Auch in der Doku-Soap "Die Kardashians", in der der Kardashian-Jenner-Clan tiefe Einblicke in ihr Leben zeigen, wird die Liaison bislang überhaupt nicht thematisiert.