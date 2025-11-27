Bemerkung zu Liebesleben der Schwester: Khloé Kardashian macht Anspielung auf Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Khloé Kardashian sorgt für Aufsehen, weil sie sich mit einer kleinen Bemerkung zur Beziehung ihrer Schwester Kylie Jenner zu Timothée Chalamet äußerte. Die Liebe der beiden wurde nie öffentlich kommentiert und spielt auch bei "Die Kardashians" eigentlich keine Rolle.

Obwohl die beiden seit 2023 ein Paar sind und ab und zu gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, haben sich Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (29) nie wirklich zu ihrer Beziehung geäußert. Auch in der Doku-Soap "Die Kardashians", in der der Kardashian-Jenner-Clan tiefe Einblicke in ihr Leben zeigen, wird die Liaison bislang überhaupt nicht thematisiert.

"Freaky Friday"-Frage entlockt seltene Äußerung Bei einem Promo-Dreh für die Komödie "Freakier Friday" mit ihrer Mutter Kris Jenner (70) wurde Khloé Kardashian (41) laut dem "People"-Magazin jetzt gefragt, mit welcher ihrer Schwestern sie am liebsten im ihren Körper tauschen würde. Ohne Zögern fällt die Wahl auf Kylie Jenner. "Hallo!? Weil wir hier von Kylie Jenner reden", erklärt sie.

Sie begründet mit einem Augenzwinkern weiter, dass sie gerne wissen würde, "wie sich diese Brüste anfühlen". Und sie macht eine seltene Anspielung auf Kylies Beziehung zu Timothée Chalamet: "Wir daten keine Basketballspieler mehr - wir sitzen jetzt lieber stolz bei Spielen in der ersten Reihe."

Aussage wohl doppeldeutig gemeint

Der Satz spielt offenbar zum einen auf Khloés eigene Beziehungsgeschichte mit Basketballer-Ex Tristan Thompson (34) an und wird auch als Bemerkung in Richtung Timothée Chalamet verstanden: Kylie und Timothée besuchten bereits gemeinsam NBA‑Spiele und saßen dabei in der ersten Reihe. So zum Beispiel im Mai dieses Jahres in New York, als die Knicks Boston aus den Playoffs warfen.