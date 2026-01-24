Ute und Steffen Hammel haben bei Erligheim (Kreis Ludwigsburg) ein Insekt gefunden, das in Württemberg lange nicht nachgewiesen worden war. Gesucht hatte das Paar nach etwas anderem.
Steffen Hammel hat schon als junger Bub Vögel beobachtet. Mittlerweile ist der gebürtige Bietigheimer 56 Jahre alt und von allem fasziniert, was kreucht, fleucht und wächst. Mit seiner Leidenschaft hat er auch seine Frau Ute angesteckt. Nach Feierabend begeben sich die beiden Erligheimer gerne auf Entdeckungstour. So auch am 15. Juni vergangenen Jahres. Das Ziel ihrer Mission war eigentlich auch an diesem Tag, heimische Bockkäfer aufzuspüren und zu bestimmen. Ein Langzeitprojekt der Naturfreunde. Dabei stießen sie per Zufall auf ein anderes, besonders und streng geschütztes Insekt: einen Eichen-Buntkäfer. Und das kommt einer kleinen Sensation gleich.