Belohnung der Stadt Tübingen: Nach Festnahme von Graffitisprayer – gibt’s jetzt wieder 5000 Euro von Palmer?

Tübingens OB Boris Palmer setzt beim Kampf gegen Graffitisprayer auf eine Belohnung. Nach der Festnahme eines „dicken Fischs“ könnten jetzt wieder Zeugen Geld erhalten.
Ein „dicker Fisch“ sei das gewesen, schreibt Boris Palmer auf seiner Facebook-Seite über die Festnahme eines Graffiti-Sprayers am vergangenen Wochenende in Tübingen. Zum ersten Mal habe die Polizei einen gefasst, der „serienmäßig“ die Altstadt mit seinen „Tags“ beschmiert, sagt er später im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Jahr 2005 sei der Hauptbeschuldigte geboren. „Was da schief läuft in der Sozialisation, ist eine Frage, der wir nachgehen sollten“, schreibt der Tübinger OB auf Facebook.