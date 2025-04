Bella Thorne und Mickey Rourke: Sie wirft ihm verstörenden Gewaltausbruch vor

Schauspielerin Bella Thorne (27) hat in den sozialen Medien schwere Vorwürfe gegen ihren Kollegen Mickey Rourke (72) erhoben. Der derzeit an der britischen Version von "Promi Big Brother" teilnehmende Rourke soll Thorne während gemeinsamer Dreharbeiten zum Film "Girl" (2020) körperlich attackiert und sogar verletzt haben. Dies teilte die Schauspielerin in mehreren Posts auf X (ehemals Twitter) und in ihren Instagram-Storys mit.

Auslöser für Thornes öffentliche Stellungnahme waren homophobe Äußerungen, die Rourke in der Reality-Show "Promi Big Brother" gegenüber der 21-jährigen Internet-Persönlichkeit JoJo Siwa (21) tätigte. Laut übereinstimmenden Medienberichten erhielt der Schauspieler bereits eine formelle Verwarnung von den Produzenten der Show. Als Reaktion auf diese Vorfälle postete Thorne einen Screenshot eines Artikels über Rourkes Verhalten gegenüber Siwa und schrieb darüber: "Dieser Typ. Ekelhaft. Ich musste mit diesem Mann arbeiten."

Dann beschreibt sie eine höchst verstörende Situation vom Set ihres gemeinsamen Filmes: "In einer Szene kniete ich mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Händen. Er sollte einen Metallschleifer an mein Knie halten, stattdessen benutzte er ihn an meinen Genitalien durch meine Jeans hindurch. Er schlug immer wieder darauf. Ich hatte Blutergüsse an meinem Schambein." Die Zusammenarbeit mit Rourke bezeichnet die 27-Jährige als "eine der schlimmsten Erfahrungen meines Lebens als Schauspielerin".

In weiteren Posts beschuldigte Thorne den 72-Jährigen noch weiterer unangemessener Verhaltensweisen am Set. So habe er in seiner letzten Szene absichtlich einen Motor hochgedreht, um sie vollständig mit Schmutz zu bedecken. "Ich nehme an, er fand es lustig, mich vor der gesamten Crew zu demütigen", schrieb Thorne. Zudem sei sie gezwungen gewesen, allein in seinen Trailer zu gehen, um ihn zu überzeugen, seine Arbeit fortzuführen, nachdem er sich geweigert hatte, mit dem Regisseur oder den Produzenten zu sprechen.

"Ich musste tatsächlich betteln. Allein. In seinem Trailer", berichtete die Schauspielerin. Sie habe sich unwohl gefühlt, aber getan, was für den Film am besten war. "Mickey hätte nie jemanden in solche Situationen bringen dürfen, wie er es getan hat", fügte sie hinzu.

Management von Mickey Rourke weist Anschuldigungen zurück

In einer Stellungnahme, die der britischen Boulevardzeitung "Metro" vorliegt, wies Rourkes Managerin Kimberly Hines die Anschuldigungen bereits zurück. "Ich war als Mickeys Managerin dabei und habe jede Begegnung zwischen Bella und Mickey gesehen. Bella war im Grunde während des gesamten Drehs bekifft und eine größere Diva, als es Mickey je war!", behauptet Hines im Gegenzug. Am Tag dieses "angeblichen Vorfalls" lud Bella Mickey angeblich nach den Dreharbeiten sogar noch in ihren Trailer ein, um dort Zeit zu verbringen. "Nichts Unangemessenes ist am Set oder anderswo passiert! Wie immer gibt es zwei Seiten zu jeder Geschichte", so Hines weiter.

Im Film "Girl" spielte Thorne die Hauptrolle einer jungen Frau, die in ihre Heimatstadt zurückkehrt, um sich an ihrem missbrauchenden Vater zu rächen, nur um festzustellen, dass dieser bereits ermordet wurde. Rourke verkörperte in dem Film einen Sheriff, der in die Mordermittlungen involviert ist.