Von weltberühmten Museen bis zu historischen Wahrzeichen: Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Großbritannien ziehen Millionen an. Besonders London dominiert die Liste - doch auch einige Highlights außerhalb der Hauptstadt schaffen es unter die Top-Spots.

Die Schlange vor dem Eingang ist lang, Kameras klicken im Sekundentakt, und irgendwo zwischen Dinosaurierskeletten und Meisterwerken entsteht ein Gefühl, das viele Reisende nach Großbritannien zieht: Staunen. Kaum ein anderes Land vereint so viele weltberühmte Sehenswürdigkeiten auf engem Raum.

Doch welche Orte sind wirklich die beliebtesten? Die aktuellen Besucherzahlen zeigen klar, dass vor allem Kultur, Geschichte und große Namen Millionen anziehen - und besonders eine Stadt dominiert die Liste deutlich.

Londons als Zentrum des Tourismus: Die Hauptstadt hat eine Magnetwirkung auf Touristen

Die Association of Leading Visitor Attractions (ALVA) berichtet seit 2004 über die Besucherzahlen ihrer Mitglieder, zu denen etwa Museen, Parks und andere Attraktionen im UK gehören.

An der Spitze steht das Natural History Museum, das 2025 erstmals mehr als sieben Millionen Besucher verzeichnete - ein Rekord für ein britisches Museum. Die Mischung aus spektakulären Ausstellungen wie dem riesigen Dinosaurierskelett und modernen Angeboten macht es zum Publikumsmagneten. Direkt dahinter folgt das British Museum (6,44 Millionen Besucher), das mit seinen weltberühmten Sammlungen weiterhin zu den wichtigsten kulturellen Institutionen zählt.

Auch der Rest der Top 10 zeigt: London ist das Zentrum des Tourismus. Orte wie die Tate Modern (4,51 Millionen Besucher), die National Gallery (4,14 Millionen Besucher) oder das Southbank Centre (3,42 Millionen Besucher) ziehen jährlich Millionen Kunst- und Kulturinteressierte an. Es folgen das Victoria and Albert Museum (3,33 Millionen Besucher), das Somerset House (2,89 Millionen Besucher) sowie das Science Museum (2,64 Millionen Besucher). Ein historisches Highlight ist der Tower of London (2,81 Millionen Besucher), der mit seiner jahrhundertealten Geschichte und den Kronjuwelen Besucher aus aller Welt anzieht.

Auffällig: Unter den zehn meistbesuchten Sehenswürdigkeiten findet sich nur eine einzige außerhalb Londons - der Windsor Great Park. Die weitläufige Parkanlage südwestlich der Hauptstadt lockte mit Natur, der berühmten "Long Walk"-Allee und Blicken auf Windsor Castle im Jahr 2025 4,97 Millionen Besucher an.

Auch jenseits der Top 10 gibt es wichtige Ausnahmen. Das National Museum of Scotland (Platz 12), das Edinburgh Castle (Platz 15) und die Scottish National Gallery (Platz 16) verzeichneten jeweils über 2 Millionen Besucher, die die kulturelle Vielfalt Schottlands wertschätzen. Das weltberühmte Megalith-Bauwerk "Stonehenge" aus der Jungsteinzeit schaffte es mit 1,2 Millionen Besuchern noch auf Platz 25.

Die Zahlen zeigen deutlich: London bleibt das Herzstück des britischen Tourismus. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt auch außerhalb der Hauptstadt Orte, die ebenso beeindruckend sind und eine Reise durch das ganze Vereinigte Königreich interessant machen.