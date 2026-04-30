Von weltberühmten Museen bis zu historischen Wahrzeichen: Die beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Großbritannien ziehen Millionen an. Besonders London dominiert die Liste - doch auch einige Highlights außerhalb der Hauptstadt schaffen es unter die Top-Spots.
Die Schlange vor dem Eingang ist lang, Kameras klicken im Sekundentakt, und irgendwo zwischen Dinosaurierskeletten und Meisterwerken entsteht ein Gefühl, das viele Reisende nach Großbritannien zieht: Staunen. Kaum ein anderes Land vereint so viele weltberühmte Sehenswürdigkeiten auf engem Raum.